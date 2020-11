Goed nieuws voor Sint: geen winters weer, maar zacht en zonnig

Sinterklaas en zijn pieten hoeven zich bij de intocht vandaag geen zorgen te maken over zware regenval of koude temperaturen. Het wordt aangenaam najaarsweer en het kan zelfs een beetje lenteachtig aanvoelen, zegt Weerplaza.

Deze dag begint met wolkenvelden en er kan hier en daar wat motregen vallen. In de middag klaart het op en breekt vanuit het zuiden geleidelijk de zon door. De temperaturen klimmen naar 13 graden in het noorden, 14 in het midden en zelfs 15 à 16 in het zuiden en zuidoosten. ,,Dat zijn zeer hoge waarden voor de tijd van het jaar en deze temperaturen flirten zelfs met de recordwaarden voor 14 november”, zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Of records gaan sneuvelen, zal moeten blijken. Zeker is wel dat Sinterklaas en zijn pieten vandaag aangenaam najaarsweer te wachten staat én omdat er vrij weinig wind staat kan het zelfs een beetje lenteachtig aanvoelen. Zo is de zuidenwind zwak tot matig van kracht. ,,Het is al met al heerlijk weer om buiten te zijn, maar zoek dan wel de rustige plekken op", luidt het advies van weerman Klaassen.

Vanavond en vannacht kan er wel wat regen vallen, maar ook dan zal het zacht aanvoelen met temperaturen van 11 tot 12 graden. ,,Dat zijn waarden die we halverwege november normaal nog niet eens overdag halen”, vult Klaassen van Weerplaza aan. Goed nieuws dus voor Sinterklaas en zijn pieten die vandaag aankomen of vannacht op pad gaan.

Regen en wind

Morgenochtend begint de dag ook vrij zonnig en blijft het op veel plaatsen gewoon droog. In de middag slaat het weer om en gaat het stevig waaien en kan de regen met bakken uit de hemel komen. De stevige wind blaast wel bijzonder zachte lucht naar ons land, waardoor het tegen het middaguur al rond de 13 tot 15 graden is. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en breidt een regengebied zich over het land uit. In de tweede helft van de middag is het in het hele land kletsnat en regent het stevig door.

Op veel plaatsen kan in een paar uur tijd dan zomaar 10 mm vallen. Tijdens regenval daalt de temperatuur naar een graad of 12. Het regent niet alleen flink, ook gaat het stevig waaien. Landinwaarts is de zuidenwind matig tot vrij krachtig en in de kustgebieden van het westen en noordwesten wordt de wind krachtig tot hard. Daarbij zijn aan zee windstoten tot 75 kilometer per uur mogelijk. Klaassen: ,,Ik zou tegen de Sint zeggen: houd je mijter stevig past.”

Begin van de week blijft het redelijk zacht weer. Na midden volgende week daalt de temperatuur stevig. De verwachting is dat de maxima dan tussen 5 en 10 graden liggen. ,,Het is wisselvallig met dagelijks kans op buien en er zijn ook dagdelen dat het wat langer regent. Ook waait het soms stevig. Tussen de buien en regengebieden door weet de zon geregeld door te breken”

