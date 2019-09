Goede doelen verliezen veel vaste donateurs: ‘Het geefgedrag verandert’

Het WNF is met afstand de grootste verliezer qua vaste donateurs, maar ook bij goede doelen als Unicef, Greenpeace en Oxfam Novib verdwenen in 2018 enkele duizenden regelmatige gevers. De opbrengst van de 25 grootste goede doelen was vorig jaar 709 miljoen euro, 2,6 procent minder dan een jaar eerder. De organisaties proberen het verlies aan inkomsten onder andere te compenseren door aan de overgebleven leden hogere donaties te vragen. Onder meer het WNF en Amnesty International slaagden daarin.



Het percentage Nederlanders dat elk jaar een vast bedrag overmaakt naar goede doelen daalt al een aantal jaren. Het aantal incidentele gevers neemt daarentegen toe. Het WNF gaat er dan ook vanuit dat de afname in het aantal vaste donateurs niet betekent dat men niet meer wil doneren.



,,In plaats van de klassieke donatie, waarbij elke maand een vast bedrag wordt overgemaakt, willen met name jongere generaties flexibeler doneren. Digitaal of vaker met een gift bij acties en campagnes waar men zich persoonlijk bij betrokken voelt en door zich actief in te zetten voor een specifiek doel.’’



De wil om te schenken is volgens de organisatie ‘nog steeds groot’. ,,Zo heeft de recente noodactie voor de branden in de Amazone binnen een week een kwart miljoen euro opgeleverd.’’