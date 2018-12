Goedele Liekens duikt in het voorspel: waar worden we opgewonden van?

Ze krijgt ze regelmatig binnen In haar praktijk: stellen die relatieproblemen hebben doordat de zin in seks is verdwenen. ,,We verwachten dat zin zomaar uit de lucht komt vallen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Vooral vrouwen hebben behoefte aan een opwarmertje. Dat weten we al langer maar wat is dat opwarmertje dan precies? Waarvan raken we opgewonden? Wat willen we graag?’’



,,Vaak weten partners dat niet goed van elkaar. Of hoor je klachten dat er te weinig tijd voor wordt uitgetrokken. Terwijl een intieme aanloop naar seks juist zo ontspannend kan werken én je in een sexy state of mind brengt. Tuurlijk, je hebt ook stellen die het voorspel overslaan, maar zeker op langere termijn is goed voorspel belangrijk voor partners. Daarom is het belangrijk te weten hoe het beter kan.’’



De seksuologe en auteur van onder meer De Seksbijbel geeft aan dat er recent geen onderzoek is gedaan naar het voorspel. ,,Ik ben bijvoorbeeld nieuwsgierig of de boeken en films uit de Vijftig Tinten Grijs-reeks van invloed zijn op ons seksuele spel. Blinddoeken we elkaar vaker? Gebruiken we meer zweepjes of andere attributen om elkaar op te winden? Maar ik wil ook weten hoe mensen het door hun gewenste voorspel krijgen en wat ze missen.’’



Met de uitslag stelt Liekens een workshop samen over het voorspel. ,,Doel is een training te geven om je eigen seksuele zintuigen én die van je partner op scherp te zetten. Breng elkaar in de mood.’’