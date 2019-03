Gökmen Tanis werd twee weken geleden veroordeeld tot celstraf van vier maanden

Aanslagverdachte Gökmen Tanis is twee weken geleden nog veroordeeld tot een celstraf van 4 maanden voor een inbraak op 13 september 2018. En een dag eerder, op 4 maart, werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee weken in verband met een winkeldiefstal. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt.

De veroordelingen waren nog niet onherroepelijk wat betekent dat Tanis nog in beroep kon. Daarom was hij nog vrij. Gisteren schoot hij in een tram in Utrecht drie mensen dood en verwondde er vijf. De motieven achter die aanslag zijn nog steeds onduidelijk, al denkt justitie aan terrorisme.

Op maandag 4 maart stond hij ook terecht in een nog niet inhoudelijke zitting voor een verkrachtingszaak uit juli 2017. Op die regiezitting is gesproken over de voortgang van het onderzoek. In de zaak moet nog een aantal getuigen worden gehoord. Tijdens die zitting is de voorlopige hechtenis niet opnieuw aan de orde gesteld. De inhoudelijke behandeling van die zedenzaak staat gepland op 15 juli 2019 in Utrecht.

Persoonlijkheidsonderzoek

Gökman Tanis zat sinds 25 augustus 2017 in voorlopige hechtenis vanwege die verkrachtingszaak. Op 21 september van datzelfde jaar werd die voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst. Na ruim een jaar bleek dat de verdachte zich niet aan de voorwaarden hield. Zo werkte hij niet mee aan het persoonlijkheidsonderzoek. Sinds begin januari zat hij daarom weer vast, maar Tanis vocht dat met succes aan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Op 1 maart werd zijn voorlopige hechtenis vanwege die verkrachtingszaak dus weer geschorst onder voorwaarden. Hij moest onder meer een psychisch onderzoek ondergaan bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). Dat ‘dubbele persoonlijkheidsonderzoek’ houdt in dat Tanis onderzocht ging worden door twee deskundigen, onafhankelijk van elkaar. Zijn slachtoffer Angelique vertelde gisteren aan deze site dat zij al vaak gewaarschuwd heeft voor het ‘psychopatengedrag’ van Tanis.

Poging doodslag