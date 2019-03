‘Gökmen Tanis ziet vrouwen als wegwerpproducten’

Dat hij in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bekendstaat als een drugsdealer die ‘knettergek’ is, is inmiddels bekend. De 37-jarige Tanis is iemand die zeer agressief kan reageren en uit het niets boos kan worden. Recent nog, in een koffiewinkel van Starbucks in het centrum van Utrecht ging hij volgens een bekende ‘finaal uit zijn stekker omdat hij een pen niet wilde teruggeven’. ,,Hij was echt knettergek en gebruikte te veel drugs. Dan ging hij door het lint. Ik ken niemand in Kanaleneiland die hem graag mocht. Hij maakte misbruik van verslaafde vrouwen die hij drugs gaf, zodat hij met ze naar bed kon. Ook dumpte hij daar gestolen spullen. Hij ziet vrouwen als wegwerpproducten.”