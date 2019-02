Google: ‘Zonder het vertrouwen van de consument valt het doek’

Waarom verzamelt Google zoveel gegevens over ons?

„Er zijn drie redenen. Ten eerste omdat je dat soms zelf wilt. Je wilt bijvoorbeeld je e-mail kunnen openen, net als de afspraken in je agenda of bestanden in Google Drive. We gebruiken het ook om onze diensten relevanter te maken. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat je in Nederland de supermarkt te zien krijgt als je naar ‘Jumbo’ zoekt, terwijl je in Amerika het olifantje te zien krijgt. Tot slot gebruiken we sommige data om advertenties te personaliseren, gebaseerd op jouw interesses, jouw leeftijd, dat soort dingen. Als je daar toestemming voor geeft. De locatiegeschiedenis staat standaard ‘uit’, bijvoorbeeld.”