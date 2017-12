'Gordon kiest lust boven rust'

Wie o wie heeft Gordon uitgekozen om te trouwen: de rustige Rogier of mooiboy Manuel uit Italië? Vanavond weten we het. Televisiecollega’s nemen een voorproefje en het merendeel is overtuigd: het wordt Manuel.

Al wekenlang zit Nederland smullend voor de televisie bij Gordon gaat trouwen... maar met wie?. Trouwen op televisie en dan ook nog eens met Gordon, het blijkt een gouden format.

Na een afvalrace waarin de markante presentator (49) een reeks potentiële bruidegommen liet sneuvelen, staan er vanavond twee totaal verschillende type ‘verloofden’ in de finale. Enerzijds is dat de relatief rustige Rogier van der Linden, een 41-jarige Leidenaar, vader van een dochtertje, Jamie. Anderzijds is daar Manuel Chiavi, een 34-jarige mooiboy uit Italië die al heel snel indruk maakte. ,,Mmm, ik moet mijn hart natuurlijk niet meteen verliezen en de boel rustig opbouwen”, zei Gordon al. De grote vraag: wie gaat hij kiezen?

,,Ik ken Gordon goed”, zegt zanger Dries Roelvink. ,,Hij is in tweestrijd. Gordon heeft vaak gezegd: ik zoek een stukje rust naast mijn hectische bestaan. Nou, dat kan bij Rogier, dacht ik. Als hij op zijn gevoel afgaat, dan kiest hij voor hem. Maar Gordon is ook van de aantrekkingskracht en uiterlijk, dus denk ik toch dat het Manuel wordt. Dat is ook wat wij horen in de wandelgangen en in de PC Hooftstraat. Dan wordt het trouwens wel weer uitgaan, feesten, zien en gezien worden. Ik adviseer hem Rogier, maar ik denk dat het Manuel wordt.”

Het oog wil ook wat

Kiest Gordon lust boven rust? Het is niet wat televisiekijkend Nederland denkt én hoopt. Een poll op AD.nl wijst uit dat 55 procent een keuze voor Rogier verwacht. ,,Tsja, iemand kan natuurlijk zó’n ontzettend leuk karakter en gevoel voor humor hebben, dat je dáár voor gaat”, stelt de bekende illusionist Hans Klok. ,,Maar ik denk dat het vlees zwak is en dat hij voor de Italiaan kiest. Niet lullig bedoeld hoor, maar het oog wil ook wat. En Gordon heeft toch altijd al van die knappe mannen om zich heen gehad.”

Televisiecollega Froukje de Both, die zelf op televisie ook zocht naar een man, denkt eveneens aan de Italiaan. ,,Het is een gokje, maar ik denk dat Gordon toch gaat voor die knappe Manuel. Ik hoop dan wel dat hij die diepgang heeft waar Gordon zo’n behoefte aan heeft. Dat zien we in het programma nog niet zo terug, al zien we daar natuurlijk lang niet alles. En dan gaat hij voor uiterlijk: geef Gordon eens ongelijk! Alleen stabiliteit is ook maar saai, toch?”

Ook DJ Jean gaat die richting uit. ,,Ik denk dat het de Italiaan wordt”, zegt hij. ,,Manuel is dat vlotte, casanova-achtige type. Dat past en matcht toch veel meer bij Gordon. Als het tussen die twee gaat, hoop ik voor hem dat hij het wordt.”

Met Gordon gaat trouwen heeft RTL een kijkcijferhit te pakken. Bijna 1,5 miljoen kijkers zagen vorige week dat Gordon op het laatste moment tóch geen keuze kon maken. ,,Ik hoor het ook om me heen. Veel mensen vinden het hartstikke leuk”, weet Hans Klok. ,,Het is een heel raar concept. Trouwen, terwijl iedereen meekijkt. Het lijkt me moeilijk om aan een partner te komen als het allemaal meteen zo in de media komt. Met veel druk, veel organisatie. Het lijkt me juist leuk als het een béétje stiekem is, maar het is aan de andere kant ook wel weer het televisie maken van deze tijd. En ach, als het huwelijk niks wordt en na twee weken afgelopen is, hebben we toch een leuke serie gehad.”

Volledig scherm Gordon en Manuel © screenshot RTL4

Gerard Joling liet het al doorschemeren en Dries Roelvink zegt het ook: Gordon geeft vanavond écht het jawoord. ,,Absoluut dat hij iemand heeft gekozen. Helemaal in de sfeer van het programma", meent Roelvink. ,,Het zou toch wat zijn, dat we allemaal weken zitten te kijken en hij op het laatste moment zegt: ik doe het toch niet. Dat geloof ik niet.”

Patty Brard is een heel andere mening toegedaan. ,,Het is geen keuze, deze twee. Hij gaat 'm niet maken en kán 'm niet maken. Gordon is veel te verstandig om tussen deze uitersten te kiezen.

,,Kijk, die Italiaan is leuk voor een avond, voor een keertje in de jacuzzi. Nou, daarin zijn ze al geweest. Daar heeft Gordon er al genoeg van gehad. En die andere (Rogier), daar neem je geen risico mee. Een veel te zachte, lieve en te normale jongen met een kind. Te gevoelig. Dat gaat Gordon nooit doen, Daar ken ik hem te goed voor. Eigenlijk was Gerben (die net voor de finale afviel, red.) de uitgelezen kans op een normaal leven, maar daar is Gordon nog helemaal niet klaar voor. Ik weet het niet, maar je krijgt straks het verhaal: ik ben trouw aan mezelf gebleven. En dat is ook het beste.”

Gordon gaat trouwen... maar met wie?, vanavond, 21.30 uur, RTL 4