Grappig bedoelde ijsklontjesgrap schiet in verkeerde keelgat

Vermiste Fiona (44) duikt na vijf maanden op in Lourdes

4 juni De sinds december vermiste Fiona Meiland (44) uit Emmen is terecht. Ze verblijft in de Franse stad Lourdes en wil voorlopig niet terug naar Nederland. Voor haar bezorgde familie heeft het goede nieuws een zwart randje. ,,Ze is dus expres onder de radar gebleven'', zegt ZoekJeMee-voorzitter Petra Blankwaard, die nauw bij de zoektocht betrokken was.