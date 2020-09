Greenpeace wil via rechter miljardensteun aan KLM terugdraaien

,,Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers’’, stelt Greenpeace. De organisatie wijst op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. Die verplichtte de Nederlandse staat na jarenlange strijd door milieustichting Urgenda meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Alternatief steunpakket

Het kabinet maakte in juni bekend KLM te hulp te schieten met 3,4 miljard euro aan directe leningen en kredietgaranties, omdat de coronacrisis de luchtvaartmaatschappij aan de rand van de afgrond had gebracht. Gelijktijdig met die financiële steun kwam het kabinet met allerlei eisen, waaronder een fikse reorganisatie onder het personeel.

Lastig verhaal

Greenpeace denkt niettemin een goed verhaal te hebben voor de rechter. ,,We geven onszelf natuurlijk wel een kans, anders zouden we dit niet doen’’, aldus een woordvoerder. De overheid heeft formeel tot uiterlijk 1 oktober om te reageren en met Greenpeace in gesprek te gaan over of zij aan deze eisen kunnen voldoen.