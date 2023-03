Grensrechter Johan zakt op voetbalveld in elkaar, voorzitter Rogier verricht heldendaad: ‘We zijn enorm geschrokken’

Na noodkreet draagt hoofdaan­kla­ger beveili­ging familie Nabil B. over

In ‘een noodkreet’ schrijft een familielid van Nabil B., kroongetuige in liquidatiezaak Marengo, aan hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland Rutger Jeuken dat de familie ‘niet veilig is en zich niet veilig voelt’ zolang hij verantwoordelijk is voor de beveiliging. Jeuken draagt zijn taken over.