Greta (20) deed mavo, havo én vwo omdat ze al 12 jaar wacht op kinderpardon: ‘Ik mag niet studeren’

‘Opa Cees’ bracht kinderen naar school, nu wordt hij verdacht van ontucht met dertien slachtof­fers

Het aantal slachtoffers van de 70-jarige misbruikverdachte Cees de J. uit Alblasserdam is opgelopen tot dertien. Dat maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend bij de eerste tussentijdse zitting in de rechtbank. Ouders stonden daar voor het eerst sinds zijn arrestatie in februari oog in oog met ‘opa Cees’ bij wie hun kinderen over de vloer kwamen. In zijn flatwoning werden ze aangezet tot ontucht met hem en een sekspop. ,,Smeerlap!’’

7 juni