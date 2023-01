Griepgolf weer wat afgezwakt na piek vorige week

Na paar kletsnatte en onstuimige dagen, komt er winters weer naar Nederland

Na een paar kletsnatte en onstuimige dagen, komt er de komende week winters weer naar Nederland. Maandag en later in de week wordt er natte sneeuw verwacht. Het KNMI waarschuwt voor gladheid, maar de ANWB verwacht in de maandagochtendspits nog geen grote problemen.

16 januari