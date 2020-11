GroenLinks mag aan het werk na de onthullingen over kandidaat-Kamerlid Bouchallikht

Bij GroenLinks, misschien wel de progressiefste partij van Nederland, wordt momenteel goed nagedacht over crisiscommunicatie, omdat er behoorlijk wat opwinding bestaat over kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht. Op een blog werd onthuld dat ze vicevoorzitter was van jongerenorganisatie Femyso, die mogelijk gelieerd zou zijn aan de Moslimbroederschap.



Daarna volgde een foto waarop ze training gaf aan de leden van de jeugdtak van Milli Görüs, een koepelorganisatie voor moskeeën die in Europa actief is – niet te verwarren met Diyanet, dat vanuit Turkije wordt aangestuurd.