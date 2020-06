Groepsimmuniteit nog ver weg: ‘Vaccin moet echt de redding worden’

Bij het eerste grote landelijke onderzoek naar groepsimmuniteit bleek dat ongeveer 3 procent van de bloeddonoren antistoffen in het bloed had. Met deze grote bevolkingsonderzoeken moet duidelijk worden of in Nederland al een grote groep bestand is tegen het virus. Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van deze ziekte is genezen, het virus veel moeilijker slachtoffers kan maken. Mensen zijn dan zodanig omringd met immune personen, dat de uitbraak uitdooft.



Onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin noemt de gevonden stijging ‘relatief klein’. ,,Dit sluit aan bij wat de gegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien over de afnemende verspreiding van de infectie in Nederland. De lockdownmaatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt.’’