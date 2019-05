Groningen opgeschrikt door forse aardbeving met kracht van 3.4

De aardbeving is beduidend hoger dan de laatste metingen, zo is af te lezen uit de resultaten van het KNMI, die automatisch alle bevingen in het gebied registreert. Ook inwoners van onder meer Winsum, Bedum, Zeerijp en Appingedam doen meldingen via Twitter. ,,Mijn hele bed ging heen en weer”, schrijven meerdere mensen. Ook zijn mensen bang dat er gasleidingen zijn gesprongen. De stroomvoorziening in het gebied is voor zover bekend in werking.

De laatste grote beving in de provincie Groningen was in Zeerijp. Deze had eveneens een kracht van 3,4 - bijna even zwaar als die in 2012 in Huizinge (met een kracht van 3,6). In maart dit jaar was er sprake van zes bevingen in Groningen. De kracht varieerde van 0.4 tot 1.5.