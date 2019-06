Groningen opnieuw opgeschrikt door aardbeving

In Groningen is vanochtend rond 7.00 uur een aardbeving gemeten, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 en is daarmee een van de zwaardere. Het epicentrum lag in Garrelsweer, dat ligt vlakbij Loppersum. In de omgeving komen vaker aardbevingen voor, dat komt door gaswinning.