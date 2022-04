Gronings ziekenhuis zoekt 600 vrijwilligers voor testen nieuwe boosterprik

De Erfgenaam Klaas is rechter­hand van Ruben Nicolai: ‘Die Joodse zaak was een bijzondere’

Hij hopt niet vliegtuig-in, vliegtuig-uit om erfgenamen op te sporen. Nee, het werk van erfrechtelijk genealoog Klaas Zondervan uit Alphen is niet zo spannend als het lijkt. In zijn kantoor aan huis ploetert hij registers door en pluist hij aktes uit. ,,Voor mij zit het vuurwerk in een goede afloop.”

