Groningse boeren verwelkomen minister Staghouwer met strop aan hakselaar

update/met videoBoze boeren in Groningen hebben woensdag bij een bezoek van landbouwminister Henk Staghouwer (CU) een strop aan een veldhakselaar gehangen. Ze uiten zo hun onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Eerder vandaag hingen boze boeren in Twente een pop aan een strop aan een snelwegviaduct.

In het Groninger Forum spreekt woensdagavond Landbouw-minister Henk Staghouwer (CU) op een symposium met de titel Groningse boer van de toekomst. Voor woedende boeren is de komst van de bewindsman reden voor protest: onder meer op een viaduct bij industrieterrein Westpoort hebben ze meerdere trekkers geparkeerd. Aan één daarvan is een strop bevestigd.

Een deel van de boeren zou ook met hun trekker naar het Forum, gelegen in hartje centrum, willen rijden. De politie houdt de actievoerders in de gaten. Bij industrieterrein Westpoort is een toerit afgesloten.

Voor Staghouwer was het protest geen reden om zijn deelname aan het evenement in zijn thuisprovincie, waar hij eerder lid van de Provinciale Staten was en vervolgens gedeputeerde (lid van het provinciebestuur, red), te annuleren.

Wel werd woensdagochtend uit veiligheidsoverwegingen een werkbezoek aan een boerderij in Vlagtwedde verplaatst naar een andere locatie, in overleg met de boer. Er waren signalen dat boze boeren met trekkers het bezoek zouden verstoren. In plaats daarvan bezocht Staghouwer een boer in Bellingwolde.

Omgekeerde Nederlandse vlag

In Overijssel protesteerden woedende Twentse agrariërs woensdagmiddag ook. Zo stonden vandaag op het viaduct over de snelweg A35/A1 bij Azelo en hingen daar een strop met een pop op. De pop, die een boer moet voorstellen, is bevestigd aan een grote kraan en hangt samen met een omgekeerde Nederlandse vlag boven de snelweg. Ook hielden de boeren, zo’n twintig man sterk, een minuut stilte. Aan het viaduct hangen verder spandoeken met teksten als ‘Geleuf ie 't nog?'.

„De boer heeft zijn nek in de strop zitten”, zegt de actieleider van de groep die zich De Twentse strijders noemt. „Het gaat niet lang meer duren. Dan is hij failliet.” Het stikstofprobleem? Dat bestaat volgens deze agrariërs helemaal niet. „De feiten zijn geen feiten. Stikstof is een religie”, zegt de actieleider.

Quote De boer heeft zijn nek in de strop zitten. Het gaat niet lang duren, dan is hij failliet. Actieleider De Twentse Strijders

Intussen neemt de aandacht voor de actie toe. Op de snelweg staat een file vanaf Almelo-Zuid. Dat zal nog even duren. „We staan er tot zeven uur!”, klinkt het. Op een open vrachtwagen staat een kleine barbecue en sympathisanten komen vlees brengen. „We moeten de komende uren toch wat eten.”

Sympathie

De politie komt een half uurtje na het begin van de actie poolshoogte nemen. Na een kort gesprekje vertrekken de twee agenten weer. „Succes!”, zegt een van hen.

De boeren kunnen rekenen op veel sympathie, getuige luid claxonnerende vrachtwagens die over de snelweg rijden. Ook op de brug staan veel sympathisanten. De politie kwam de boeren ook nog een kort bezoekje brengen, maar ging al snel weer weg. Ze wensten de boeren veel succes met het protest.

Signalen over boerenprotest bij huis Van der Wal Voorafgaand aan het boerenprotest voor het huis van minister Christianne van der Wal (Landbouw) zijn er maatregelen genomen om haar veiligheid te waarborgen. Dat zei minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er waren geen signalen voor fysieke dreiging, maar wel over onrust, aldus Yeşilgöz. Over welke maatregelen daarop zijn getroffen wil de minister niets kwijt. “Sommige maatregelen zie je wel, een heleboel niet.” Eerder gaf de politie aan dat er geen aanwijzingen waren voor een demonstratie bij het huis van minister Van der Wal. Volgens Yeşilgöz ontving de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) signalen van politie en veiligheidsdiensten dat er iets ophanden was. Omdat het signalen betrof met betrekking tot de openbare orde, lag de verantwoordelijkheid bij de lokale driehoek. In het geval van fysieke dreiging had de NCTV maatregelen genomen, stelt de minister. Enkele tientallen boeren demonstreerden vrijdagavond tegen het stikstofbeleid van het kabinet bij het woonhuis van minister Van der Wal. De politie kwam daarop langs. Van der Wal zei later dat ze geschrokken was van de betoging. Nadat ze het gesprek met hen was aangegaan, vertrokken de boeren. Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) vraagt zich daarom af of de maatregelen voldoende waren. Ze hebben immers niet voorkomen dat Van der Wal het gesprek met de boeren aanging. Volgens Yeşilgöz kan die situatie zich altijd voordoen, “al had je daar drie politiehuisjes voor de deur gehad”. Het gaat volgens Yeşilgöz dan ook om de risicoanalyse die op lokaal niveau is gemaakt, op basis van inlichtingen.

Volledig scherm Een pop, die een boer moet voorstellen, is aan een kraan opgehangen. © Rick Olde Nordkamp (News United)

Volledig scherm De boeren hebben zich verzameld op een viaduct. © Ginopress

