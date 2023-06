Groot onderzoek naar Q-koorts: mensen kunnen dodelijke bacterie hebben zonder het te weten

Update Studenten dienen massaal aanvraag in voor basisbeurs: ‘Groot succes’

Studenten vragen in groten getale hun basisbeurs aan voor het komende studiejaar. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de eerste dag al tienduizenden aanvragen verwerkt. ,,We kunnen spreken van een groot succes", aldus een woordvoerster. ,,Het systeem is nu en dan ietsjes trager met laden, maar alles komt binnen.”