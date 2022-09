Groot onderzoek of Donny M., verdachte van moord op Gino, in zijn leven passende zorg kreeg

inspectieVier Rijksinspecties gaan onderzoeken in hoeverre aan Donny M., de man die verdacht wordt van het ontvoeren en ombrengen van de 9-jarige Gino in juni van dit jaar, ‘passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend‘.

Ook wordt gekeken naar hoe de betrokken partijen hebben samengewerkt, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag in een persbericht. M. heeft de moord en ontvoering inmiddels bekend.

In de afgelopen tien jaar zijn tal van (hulp)organisaties en instanties betrokken geraakt bij de behandeling van en toezicht op de nu 22-jarige Donny M. Omdat de verdachte een zedenverleden en een hele rits aan stoornissen heeft, rijzen bij nabestaanden en experts de vraag op hoe het kan dat M. binnen vijf jaar na het misbruiken van een jong kind alweer in een wijk vol jonge gezinnen kon wonen.

Leert nauwelijks

Deskundigen stelden jaren geleden al in een rapport dat M. eigenlijk niet zonder toezicht kan, en dat hij nauwelijks iets leert van straffen. Zijn pleegouders onderschreven dat: zij verklaarden enkele jaren geleden dat M. ‘eigenlijk niet alleen kan worden gelaten’. Samengevat wordt gesproken over een ernstig beschadigde jongeman, die verminderd toerekeningsvatbaar is en dringend behoefte heeft aan behandeling.

Van M. is bekend dat hij tot in elk geval december 2019 onder toezicht stond van de William Schrikker Stichting, een landelijke instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De stichting richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte.

M. moest na zijn veroordeling voor een zedendelict zich gedurende zijn proeftijd ‘zo vaak en zo lang mogelijk’ bij William Schrikker melden, zolang de reclassering dat noodzakelijk achtte. Ook werd van hem verwacht dat hij mee zou werken aan een ambulante behandeling en/of begeleid wonen.

Hoe dit proces precies is verlopen en of Donny na zijn behandeling inderdaad strikt in de gaten werd gehouden, is niet duidelijk. De jeugdreclassering en de GGZ in Eindhoven, die Donny na zijn veroordeling behandeld heeft, willen niet reageren. ,,Het is een tragische gebeurtenis die niemand onberoerd laat. Ook binnen onze organisatie is met afschuw kennisgenomen van het nieuws”, is het enige wat ze in Eindhoven kwijt willen.

Ellenlange lijst

Bij Xonar Pleegzorg bleef Donny tot 2017 in beeld. Na zijn veroordeling weten ze niet wat er met hem is gebeurd. ,,We hebben ook nooit meer een terugkoppeling gehad”, vertelt een woordvoerder. Uit onderzoek van deze site blijkt dat Donny de afgelopen jaren een turbulent leven heeft geleid. Wie een opsomming maakt van alle akkefietjes, conflicten, brandjes, diefstallen en andere wetsovertredingen waarbij Donny M. betrokken was, komt tot een ellenlange lijst, zeggen bekenden van hem.

In zijn tienerjaren kreeg Donny onder meer begeleiding van zorgbureau Talent en op de Xaveriusschool in Sittard volgde hij speciaal onderwijs. Na school ging hij naar Odigos, een naschoolse opvang voor kinderen ‘met een zorgvraag’. Verder stond hij nog onder behandeling van een psychiater in Kerkrade en van een psycholoog van AmaCura in Geleen.

Of betrokken instanties steken hebben laten vallen, moet onderzoek van de inspectie JenV nu uitwijzen. Deze inspectie houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid.

Samenwerking

Het onderzoek is in handen van Toezicht Sociaal Domein. Dit is een samenwerking van vier Rijksinspecties, namelijk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Inspectie wil met dit onderzoek een samenhangend beeld krijgen van de begeleiding, zorg en ondersteuning die M. in zijn leven heeft gekregen. Zij willen in kaart brengen wat daarbij goed en niet goed ging en daarmee leer- en verbeterpunten formuleren voor de toekomst.

De verwachting is dat het onderzoeksrapport in het voorjaar van 2023 wordt gepubliceerd. Bij de nabestaanden van Gino is de verbijstering groot over de hele gang van zaken. ,,Hoe kan het dat zo’n monster vrij kan rondlopen?” verzuchtte een vrouw bij de stille tocht in Kerkrade, die namens de familie sprak. ,,Waarom moet het zo misgaan voor de politiek in Nederland wakker wordt?”

Arrestatie

De 22-jarige Donny M. werd op zaterdag 4 juni in zijn woning in Geleen gearresteerd. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. De politie vond Gino vervolgens op een steenworp afstand van de woning van de verdachte, achter een uitgebrande woning in de wijk Landgraaf in Geleen.

Gino was sinds woensdag 1 juni vermist. Het laatst werd hij gezien op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Sindsdien werd hij vermist. Honderden mensen hielden grote zoekacties in Kerkrade en Landgraaf naar het jongetje.