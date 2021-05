Grootschalige actie tegen Italiaanse maffia: 31 verdachten opgepakt

Dat laat het in Den Haag gevestigde Europese samenwerkingsverband van politiediensten Europol vandaag weten . Europol ondersteunde samen met haar juridische tegenhanger Eurojust de operatie, waarbij circa achthonderd agenten en belastingmedewerkers in beide landen waren betrokken.

Grootschalige witwaspraktijken

Infiltratie

Federico Cafiero de Raho, Italië’s grootste anti-maffia-aanklager, zei dat het onderzoek bevestigde hoe diep de ‘Ndrangheta legitieme economieën heeft geïnfiltreerd. De verdachten wasten naar verluid geld van de cocaïneverkoop wit via zaken zoals toeristische restaurants, autoverkopers en in- en exporteurs van voedsel.

Volgens Cafiero de Raho laat dit alles zien ‘hoe de ‘Ndrangetha een groot gevaar is, juist omdat het de economie van de diverse landen waar het zichzelf weet te vestigen vervuilt’. De ‘Ndrangetha heeft haar basis in de regio Calabrië in het zuiden van Italië. Het onderzoek werd gedaan vanuit Turijn.

Systematische belastingontduiking

‘Ndrangheta is de grootste maffiaorganisatie in Italië en wordt gezien als een van de machtigste criminele organisaties ter wereld. Het huidige onderzoek is een vervolg op de door Europol en Eurojust gecoördineerde actie ‘Operatie Pollino‘. Die leidde in 2018 tot de arrestatie van 84 verdachten in Italië, Duitsland, Nederland en België.