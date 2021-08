Grootschalige zoekactie nadat man overboord slaat bij Texel

video Rotterdam­se vrouwen worden massaal lastigge­val­len: ‘Oudere man achtervolg­de mij in de supermarkt’

15 augustus Het houdt maar niet op: vrouwen worden massaal lastiggevallen in Rotterdam. De gemeente probeert van alles om straatintimidatie te stoppen, maar het wordt alleen maar erger. De hoop is nu gevestigd op een landelijk verbod - maar of dat het einde betekent van de pssst-terreur?