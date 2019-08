‘Grootste deel boottrailers vertoont mankementen’

video Krachtige windhoos raast door Amsterdam, getuigen delen massaal video’s op Twitter

9 augustus Een windhoos is vanavond over het centrum van Amsterdam geraasd. Het natuurverschijnsel heeft op verschillende plekken in de stad voor schade gezorgd. Veiligheidsregio laat weten dat de wervelwind een bootje heeft meegesleurd en dat er een boom op een fietspad is gevallen.