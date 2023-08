Grootste drugsvangst ooit in Nederland: cocaïne met straatwaarde van 600 miljoen euro gevonden in haven

De Douane heeft de grootste drugsvangst in Nederland ooit gedaan. De drugs werden gevonden in de Rotterdamse haven en vertegenwoordigen met 600 miljoen euro een enorme straatwaarde. De container kwam uit Ecuador en ging via Panama naar Rotterdam.

In totaal zijn er 8064 kilopakketten cocaïne uit 12 pallets bananen gehaald. Dat gebeurde al op 13 juli, maar de vangst werd stilgehouden vanwege onderzoek.

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met bananen. Tijdens een controle met drugshonden en een containerscan troffen douaniers de pakketten cocaïne aan in de pallets.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen de FIOD, de Douane, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.

Meer drugsvangsten in haven

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben opsporingsdiensten in totaal zo’n 25.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat aantal vertegenwoordigt een straatwaarde van zo’n 1,5 miljard euro. Het laat zien dat de haven in de Maasstad aantrekkelijk blijft voor drugscriminelen.

Ook vorige maand werden nog verschillende cocaïnevangsten gedaan in de haven. Zo troffen de Douane en de Zeehavenpolitie twee weken geleden nog 525 kilo cocaïne aan op een schip. Tijdens reguliere controles had de Douane in de week daarvoor ook al twee keer beet in Rotterdam.

Vakmanschap

Peter van Buijtenen, directeur Douane in de haven van Rotterdam, prijst op X, het voormalige Twitter, het vakmanschap van de douanemedewerkers. ,,We zijn er wederom in geslaagd om samen met onze HARC-partners de drugscriminelen in de haven een flinke slag toe te brengen.”

Bekijk hier hoe uithalers worden geronseld voor werk in de Rotterdamse haven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.