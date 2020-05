Grote brand bij oude kerncentrale in Dodewaard

Er is volgens de Veiligheidsregio geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling door de brand. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat het vuur vermoedelijk op het dak is ontstaan. Daar liggen mogelijk gasflessen.

De centrale is al sinds 1997 buiten gebruik, maar nog niet ontmanteld. Alle splijtstofstaven zijn eruit gehaald, de centrale is dichtgemetseld. Het wachten is op de sloop van het betonnen blok langs de Waal. Die is pas gepland in 2045.