Grote brand in loods Keileweg in Rotterdam-West: sluit ramen en deuren

Met videoGrote zwarte rookwolken trekken over Rotterdam als gevolg van een grote brand die vanochtend is uitgebroken in circulaire bouwmarkt Buurman Rotterdam. In de loods aan de Keileweg in Rotterdam-West liggen grote partijen hout opgeslagen. De hulpdiensten hebben meteen opgeschaald naar een van de hoogste alarmniveaus.