Grote brand in winkelpand Musselkanaal, woningen ontruimd

Belangen­ver­e­ni­ging ouders: niet te snel oordelen over veiligheid Stint

20 september Voor het vervoeren van jonge kinderen is de Stint een veilig vervoermiddel. De snelheid van de elektrische bolderkar is laag, de bediening is simpel en doordat de bestuurder staat, heeft die goed zicht op de weg. Fietsen en lopen met een groep kinderen is gevaarlijker dan gebruikmaken van een Stint. Dat zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.