Grote brand verwoest bakkerij op bedrijventerrein in Roermond

Bij het uitbreken van de brand waren mensen in het pand aanwezig, maar het personeel van het industriële bakkersbedrijf wist zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

Vanwege het risico dat de brand zich kan uitbreiden naar omliggende panden is het gebouw van het nabij gelegen Rockwool omstreeks negen uur ontruimd. Alle 450 medewerkers zijn naar huis gestuurd.

De brandweer heeft de omgeving in een straal van 400 meter afgezet vanwege explosiegevaar. Er zouden ook een aantal explosies hebben plaatsgevonden. De brand brak rond 06.40 uur door nog onbekende oorzaak uit, aldus een woordvoerder van de brandweer.

NL Alert en luchtalarm

Er zijn meerdere voertuigen van de brandweer, ook van buiten Roermond, naar de brand toe om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft vanwege de enorme rookontwikkeling inmiddels opgeschaald naar GRIP3. Er is ook een NL Alert verstuurd. Omwonenden van de Roermondse wijken Kitskensberg en de Donderberg wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Ook het luchtalarm is een aantal keer afgegaan in een deel van Roermond. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De productiehal is helemaal ingestort. Een klein kantoorpand van het bedrijf wordt door de brandweer geprobeerd om te redden.

