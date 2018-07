Grote duinbrand Heemskerk: hulpdiensten uit wijde omgeving opgeroepen

,,De brand woedt nu in een gebied van één vierkante kilometer'', aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het gaat om een stuk duin in de buurt van gasterij Kruisberg in het Noordhollands Duinreservaat. Er zijn minstens 30 brandweervoertuigen opgeroepen. Twee politiehelikopters bieden ondersteuning vanuit de lucht en houden in de gaten of het vuur zich verspreidt.