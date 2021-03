Grote groep kinderen (10 tot 14 jaar) intimideert winkelend publiek in Roermond

Haags Malieveld vol met demonstran­ten, politie roept op weg te blijven

14 maart Het maximale aantal mensen dat mag demonstreren op het Malieveld is al bereikt. In totaal mochten er 200 mensen komen. Inmiddels is er een noodbevel van kracht en roept de politie mensen op om niet meer te komen en naar huis te gaan. Er is veel politie aanwezig in en om het centrum van Den Haag.