Grote Markt in Almere dicht na vondst mogelijke explosieven

Webcamaf­per­ser Aydin C. kon 'uiterst dwingend' optreden

10:03 Veroordeeld webcamafperser Aydin C. was een man die ‘uiterst dwingend’ kon optreden. Zijn wil was wet. Iedereen moest doen wat hij zei." Dit stelde de aanklaagster donderdagmorgen bij het begin van het requisitoir in het hoger beroep van de strafzaak tegen Aydin C.