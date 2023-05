Grote middengroep heeft het sporten vaarwel gezegd, duizenden jongeren blijvend afgehaakt

Sinds de coronamaatregelen zijn 700.000 Nederlanders blijvend gestopt met regelmatig sporten. Vooral mensen met een lagere of middelbare opleiding hebben het sporten na corona niet meer opgepakt. Ook jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn relatief vaak gestopt. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar Public, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

,,Hun leven heeft tijdens de coronaperiode letterlijk stilgestaan en daar zien we nu de gevolgen van”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF, over jongeren tussen de 13 en 18 jaar die het sporten op regelmatige basis vaarwel zeiden. ,,Ze vinden de weg naar de sport niet terug. Ik ben daar zeer bezorgd over.”

Volgens Van den Tweel hadden veel jongeren nauwelijks een sportroutine opgebouwd toen ze door lockdowns weer moesten stoppen. ,,Dan is het extra lastig om terug te keren in de sport. Ze misten het ‘maatjesgevoel’, een sociaal netwerk. Als je niet zoveel zin hebt ga je toch, omdat ze op je rekenen. Als je wel zin hebt in sporten is het extra leuk omdat je je bekende groep weer ziet.”

Er waren meteen al zorgen

Door coronamaatregelen en lockdowns werden veel sportclubs tijdelijk gesloten, iets waarover meteen al veel zorgen waren. Ongeveer een jaar na de laatste lockdown blijkt dat veel jongeren nog steeds niet zijn teruggekeerd op de sportverenigingen.

In 2019 (het laatste jaar voor corona) sportte nog 75 procent van de jongeren tussen de 13 en 18 jaar minimaal één keer in de week, terwijl dat percentage in 2022 op slechts 66 procent lag. In 2021 ging het met 61 procent nog slechter, maar nog steeds zijn veel jongeren van deze leeftijd afgehaakt. Jongeren in andere leeftijdscategorieën hebben het sporten veel vaker opgepakt; het aandeel van 5 tot 12-jarigen is bijvoorbeeld weer bijna op het niveau van voor corona.

De suggestie dat jongeren vaker fitnesscentra bezoeken of op een andere manier voor zichzelf trainen, wijst NOC*NSF van de hand. Het onderzoek neemt alle vormen van sport mee, dus niet alleen sporten bij sportverenigingen, maar ook zelfstandig sporten door hard te lopen of in een sportschool te trainen. Het gaat overigens niet bij alle sporten slecht; relatief veel jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn in 2022 begonnen met basketbal. ,,Wij zullen alles op alles moeten zetten om het sportaanbod nog meer aan te passen aan de behoeften van deze groep.”

NOC*NSF denkt jongeren te kunnen laten terugkeren professionalisering: vrijwilligers kunnen niet overal altijd zijn en hebben te weinig tijd voor intensieve samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten. Verder denkt de sportkoepel dat mensen die krap bij kas zitten beter geholpen kunnen worden door ze te helpen met het zoeken naar de juiste steunmaatregelen. Bij de bouw van nieuwe woonwijken vindt NOC*NSF dat bovendien meer moet worden gedacht aan sport. Nu zijn sportcomplexen nog vaak aan de randen van steden en dorpen te vinden, terwijl iedere wijk een sportgelegenheid zou moeten hebben.

Hoger opgeleiden sporten vaker

NOC*NSF heeft ook zorgen over de verschillen tussen opleidingsniveau. Alleen hoger opgeleide Nederlanders hebben het sporten na corona weer in dezelfde mate opgepakt, zij lijken weinig last te hebben gehad van de coronamaatregelen.

Mensen met een lagere of middelbare opleiding sporten daarentegen nog steeds minder dan voor de lockdowns. Volgens NOC*NSF tekent zich nu een tweedeling in de maatschappij af op het gebied van sport. ,,De sport staat voor kansengelijkheid. We zien nu groepen die in toenemende mate niet meer meedoen, en niet meer het plezier en positieve effect van sport en sportief bewegen ervaren.”

Van de lager opgeleide Nederlanders werd in 2022 door 45 procent wekelijks gesport, terwijl dat voor corona nog 52 procent was. Bij middelbaar opgeleide Nederlanders was de daling nog groter, van 64 procent naar 56 procent.

Sportplezier blijft hoog

NOC*NSF heeft ook positieve bevindingen genoteerd. Mensen die eenmaal sporten en bewegen, waarderen dat sterk. Het gemiddeld sportplezier blijft met een cijfer van 8,3 stabiel in vergelijking met de periode voor corona. Het samen sporten – specifiek in verenigingsverband – stijgt van een 8,4 in 2019 naar een 8,6 in 2022.

Utrecht is de provincie waar het meest gesport wordt; daar sporten 64 procent van de inwoners minimaal één keer in de week. In Flevoland wordt met 53 procent het minst door de inwoners gesport. Onder mannen is fitness de populairste sport, wandelen is dat bij vrouwen. Onder de jonge jeugd (5-12 jaar) is zwemmen de grootste sport; fitness is de grootste sport bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Voetbal is in beide jeugdcategorieën de tweede sport.

