Grote natuurbrand in Purmerbos geblust

De grote natuurbrand die maandagavond woedde in het Purmerbos in Purmerend (Noord-Holland) is geblust, meldt de veiligheidsregio kort na middernacht. Het ging volgens een woordvoerder om meerdere brandhaarden in een gebied van ongeveer vijf voetbalvelden. De brandweer controleert of er nog kleine brandjes zijn in het gebied.