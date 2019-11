Grote overname: Pathé koopt bioscopen Euroscoop in onder andere Tilburg

TILBURG - Bioscoopketen Pathé neemt de elf bioscopen van Euroscoop in België en Nederland over. Het gaat onder meer om de bestaande filmtheaters in Tilburg, Schiedam en Maastricht.

Volgens een woordvoerder van Pathé blijft de Euroscoop op Stappegoor in Tilburg gewoon open. Verdere details kon zij nog niet geven.

Op 25 november opent een nieuwe bioscoop in Amsterdam-Noord de deuren en vanaf halverwege volgend jaar opent de vestiging in Den Haag Ypenburg.

Door de toevoeging groeit Pathé in Nederland naar 32 locaties. Die zijn samen goed voor 241 zalen. De Euroscoop-deal is volgens Pathé volledig in lijn met de groeistrategie voor de lange termijn. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt.

Andere overname

Het borrelt de laatste tijd flink in bioscoopland. Vandaag werd ook bekend dat de Belgische bioscoopuitbater Kinepolis bioscoop Arcaplex in Spijkenisse overneemt. Met negen zalen en 951 zitplaatsen ontving dat bioscoopcomplex vorig jaar ruim 200.000 filmliefhebbers. De bioscoop werd in het voorjaar van 2018 grondig gerenoveerd en uitgebreid met drie zalen.

Kinepolis maakte geen overnamebedrag bekend. De nieuwe stap past in de expansiestrategie van het bedrijf. Het betreft de achttiende Kinepolis-bioscoop in Nederland en de vierde in de provincie Zuid-Holland. Kinepolis betrad de Nederlandse markt in 2014 en beschikt er nu over 130 zalen en ruim 22.000 zitplaatsen.