Grote partij drugs gestolen uit politiebureau Curaçao

Man zorgt voor overlast met André Ha­zes-mu­ziek in Kaatsheu­vel

14 oktober KAATSHEUVEL - Een dronken inwoner (56) van Kaatsheuvel is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij meerdere keren enorme geluidsoverlast veroorzaakte in een seniorencomplex. Dat meldt de politie. De man was onder invloed van alcohol en veroorzaakte behoorlijk wat heisa.