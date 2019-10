Grote verslagenheid na overlijden medewerker op stadhuis Deventer

,,De verslagenheid is groot, het was een geliefde medewerker’’, aldus König. De man is op de eerste verdieping in de buurt van de koffie- en loungeruimte aangetroffen.



Vermoedelijk is hij gisteravond of aan het einde van de middag al overleden. Collega’s vonden de man vanmorgen bij binnenkomst van het gebouw.