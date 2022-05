Grote wens van zieke Lune (9) in vervulling: trouwen met papa, ‘De twinkeling in haar ogen zei genoeg’

Drukste avondspits van het jaar: ruim 1000 kilometer file, vooral in het zuiden vertraging

Met ruim 1000 kilometer file was het woensdag de drukste avondspits van het jaar, meldde de ANWB. Vooral in het zuiden stonden lange files, onder meer op de A2 bij Eindhoven en Den Bosch. Vanwege het hemelvaartweekend was het in de middag al druk op de wegen.

