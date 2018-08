Grote wisseltruc op vakantieparken in de hitte

Bram Dees stuurt zijn golfkarretje naar de chalets op Strandcamping Valkenisse. Het is een van de 25 verhuurchalets die vandaag van bewoners verwisselt.

Volledig scherm Deborah Versluijs is een van schoonmaakster op strandcamping Valkenisse. © Ruben Oreel

,,Het is even flink aanpoten'', zegt assistent-beheerder Dees, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. ,,Gelukkig hebben we een goed ingespeeld team van schoonmakers die precies weten wat ze moeten doen. Voor elk chalet trekken we een uur tot vijf kwartier uit om het schoon te maken. We hebben vanwege de hitte wat extra hulp ingeroepen zodat iedereen op tijd zijn rust kan pakken.'' Want tropische temperaturen of niet: voor 15.00 uur moeten alles spic en span zijn.

Volksverhuizing

Bij Roompot Beach Resort in Kamperland vindt een kleine volksverhuizing plaats. 409 huisjes, chalets en staanplaatsen verwisselen deze vrijdag van bewoners. Om 10.00 uur moeten de vertrekkende gasten zijn uitgecheckt, komende gasten kunnen vanaf 15.00 uur hun vakantieverblijf betrekken. Binnen die tijdspanne van vijf uur moet alles in gereedheid worden gebracht voor de ontvangst van nieuwe gasten.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Receptioniste Nadia Blommaert helpt een gast van Roompot Beach Resort. © Marcelle Davidse

,,Om het voor elkaar te krijgen huren we extra personeel in. Op de receptie is het nu ook superdruk'', vertelt parkmanager Hans Huiskes. ,, In de ochtend checkt iedereen uit. We vragen dan de gasten naar hun ervaringen en gaan na of alle gegevens voor het terugstorten van de borgsom kloppen. En vanaf een uur of twaalf melden zich de eerste nieuwe gasten zich. Als ze een staanplaats hebben gereserveerd en die is al vrij hoeven ze niet altijd tot drie uur te wachten, maar wie een vakantiewoning heeft gehuurd moet tot 15.00 uur geduld hebben. We hebben de tijd echt nodig om de woningen schoon te maken.''

Drukte voor horeca

De horeca heeft het ook extra druk op de wisseldagen, bij de Roompot vrijdag en maandag. ,,Wie net is aangekomen heeft vaak geen zin om die dag zelf te gaan koken'', is de ervaring van Huiskes.

Beach Resort is een van de vakantieparken van Roompot in Zeeland. Deze vrijdag zijn er in totaal vijfduizend wissels. Dat is bijna de helft van de 11.800 vakantieverblijven van Roompot aan de Zeeuwse kust.

De provincie beleeft één van de drukste weekenden in een recordzomer, zegt Erik van den Dobbelsteen, directeur van VVV Zeeland. ,,Nederlanders, Duitsers en Belgen hebben allemaal vakantie, en de stroom wordt aangevuld met dagjesmensen. Vrijdagen zijn piekmomenten, omdat dat bij veel accommodaties een wisseldag is."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Voor de slagboom van Roompot Beach Resort vormt zich een rij van nieuwe gasten. © Marcelle Davidse

Zeeland is nagenoeg vol, weet Van den Dobbelsteen. ,,Normaal gesproken is er nog wel plek in het achterland, maar dat is nu ook helemaal vol." De telefoons bij de VVV-kantoren staan roodgloeiend en aan de balies is het hartstikke druk. ,,Gelukszoekers proberen nog een overnachtingsplek te bemachtigen. Soms lukt dat nog op kleinere locaties in het achterland." Té vol, dat is het volgens Van den Dobbelsteen niet. ,,Zeeland is uitgestrekt. Op de snelweg is er file, maar de drukte verspreidt zich over de hele provincie."

Files

De files richting de kust ontstonden vrijdag al in de ochtend. Na twee ongelukken op de N59 (tussen knooppunt Hellegatsplein en Burgh-Haamstede) werd die weg bij Oude Tonge in beide richtingen afgesloten. Gevolg: lange files met op het hoogtepunt een vertraging tot bijna een uur. Aan het begin van de middag werd de weg weer vrijgegeven.