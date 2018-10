Grote zoektocht naar vermiste jongen op IJsselmeer

Automobi­list die twee mensen doodreed had vier keer toegestane hoeveel­heid alcohol op

29 oktober De 19-jarige man uit Kloetinge die gisteren is opgepakt voor het dodelijke ongeluk in Goes, had vier keer zoveel alcohol op als toegestaan. Hij blijft nog drie dagen langer in de cel. Dat heeft de officier van justitie bepaald.