Grote zoektocht naar vermiste zeeman

Aanleiding is een melding dat iemand over boord is gevallen. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNMR). Het zou gaan om een zeeman die van een 185 meter lang schip is gevallen dat in de buurt van Zandvoort lag. Volgens de KNRM gaat het om een schip dat vanuit Italië onderweg was naar de haven van Amsterdam. Het zou varen onder de vlag van de Marshall eilanden. Het is nog niet bekend waar de zeeman vandaan komt.