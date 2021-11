Grote zorgen bij experts: aantal coronagevallen blijft ongeremd stijgen, ook meer opnames en doden

OMT-lid Marion Koopmans onderschrijft dat de cijfers zo snel mogelijk omlaag moeten. ,,En dat bereiken we door het aantal contacten tot een minimum te beperken. We zien dat dat nu te weinig gebeurt. De volgende stap is dat je nu dingen op slot gaat zetten. Dat wil niemand, maar als het één niet gebeurt, dan moet het andere gebeuren.” Een harde lockdown is een optie, zegt Koopmans, maar niet voor de langere termijn. ,,Want dan zit je even later weer met hetzelfde probleem. We moeten verder kijken dan alleen een lockdown, een bredere oplossing is nodig. Dat is een lastige opgave, voor het kabinet, voor ons allemaal.”