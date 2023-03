Grove mishandeling bij school: 78-jarige man ziekenhuis in geslagen, tieners aangehouden

Een 78-jarige man uit de gemeente Olst-Wijhe in Overijssel is vorige week flink toegetakeld door twee tieners. Het gebeurde allemaal op het SPOC-park in Wijhe, een locatie vol sport- en onderwijsvoorzieningen, waar ook middelbare school Capellenborg zit. Veel leerlingen van de school waren getuige van de mishandeling.

Het ging afgelopen vrijdag flink mis op de parkeerplaats op het SPOC-park. Op die locatie in Wijhe zit onder meer middelbare school Capellenborg, kinderopvang De Bieënkorf en sportvereniging Wijhe ‘92.

‘Contact met Slachtofferhulp’

Onder schooltijd is daar een man van 78 jaar uit de gemeente Olst-Wijhe dusdanig in elkaar geslagen, dat hij met letsel naar het ziekenhuis is overgebracht. Dat bevestigt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. Dezelfde dag zijn er twee minderjarige jongens aangehouden voor de mishandeling.

Vanwege het lopende politieonderzoek kan de politie geen vragen beantwoorden over de aanleiding van de mishandeling. Wat wel duidelijk is, is dat veel scholieren de geweldsuitbarsting tegen de 78-jarige man hebben gezien. ,,Voor de getuigen is via de school contact gelegd met Slachtofferhulp’’, zegt de politiewoordvoerder.

Zware mishandeling

Ook de schoolleiding van de Capellenborg bevestigt dat. Directeur Paul Vermeulen: ,,Omdat de politie erbij betrokken is kan ik weinig over het incident zeggen, simpelweg omdat het onderzoek nu loopt. Samen met andere betrokkenen is er afstemming geweest en hebben we gedaan wat nodig is om mensen te helpen die het incident hebben gezien. Het speelde zich namelijk af op de parkeerplaats van het SPOC-park.’’

Volgens politiewoordvoerder Schoorlemmer zijn de twee minderjarige jongens na hun aanhouding vrijgelaten, maar blijven ze wel verdachten. ,,Zij zullen een dagvaarding binnenkrijgen. De verdenking is zware mishandeling. Over de aanleiding doen we geen uitspraken, dat mag ter zijner tijd bij de rechter besproken worden’’, vertelt ze.