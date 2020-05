Guus en Hans zorgden voor 44 baby’tjes en stoppen nu als pleegouders

Politie grijpt in tegen betogers in buurt Den Haag CS

14:35 De Haagse politie heeft ingegrepen tegen betogers die protesteren tegen de coronamaatregelen. Groepen betogers zijn omsingeld in de buurt van het Centraal Station. De politie had de actievoerders gezegd dat ze uit elkaar moesten gaan, maar ze bleven in groepen hangen bij het station.