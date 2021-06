Gymnasiast Dante (18) gaat voor herexamen na ‘slechts’ zeven tienen

Kroongetui­ge Nabil B. vanwege medische problemen niet in staat om verklarin­gen af te leggen

21 juni Kroongetuige Nabil B. is volgens zijn advocaat Onno de Jong vanwege medische problematiek niet in staat om verklaringen af te leggen in het Marengo-proces. Dat vertelde De Jong maandagochtend aan de rechtbank tijdens de hervatting van het geruchtmakende liquidatieproces.