Haags stadsbestuur valt vanwege corruptieonderzoek naar wethouders: ‘Met Groep de Mos kunnen we niet integer zijn’

Verkeersru­zie ontspoort: automobi­list wil bestuurder uit auto sleuren

16:01 Een verkeersruzie in de buurt van het AZ-stadion in Alkmaar is afgelopen weekend uitgemond in een ernstige mishandeling. Een autobestuurder werd voor een rood stoplicht meerdere keren geschopt en geslagen door een weggebruiker die zelfs door meerdere omstanders niet te kalmeren was. De politie is op de hoogte van het incident en zegt dat het onderzoek loopt.