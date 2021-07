Haagse bestuursleden Bij1 stappen op om ‘giftige cultuur’, fluistercampagnes en Gario-rel

In een verklaring schrijft het Haagse bestuur dat het werk ze onmogelijk werd gemaakt door hun landelijke partijgenoten. ‘Tot onze grote ontsteltenis is het afgelopen weekend duidelijk geworden dat de nationale organisatie een giftige interne cultuur heeft die ons actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling.’

Volledig scherm Portret van Mariam El Maslouhi. © Henriette Guest Het landelijk bestuur zou bijvoorbeeld hebben geprobeerd om invloed uit te oefenen op de berichten op de sociale media. Het zou onder meer gaan om berichten waarmee solidariteit werd betuigd met Aruba. ‘Leden van onze afdeling kregen ook te maken met negatieve fluistercampagnes door een bestuurslid van een andere lokale Bij1-afdeling.’ ,,Ik zag al langer dat het rommelde binnen Bij1”, zegt vertrekkend bestuurslid Mariam el Maslouhi. ,,Al voor de afgelopen verkiezingen, maar ik dacht dat het landelijke perikelen waren.”

‘Toxisch gedrag’

De Haagse afdeling ging in januari vorig jaar officieel van start. De leden zetten zich onder meer in bij protesten tegen misstanden in het Griekse vluchtelingenkamp Moria en tegen politiegeweld. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen voorjaar haalde de partij van lijsttrekker Sylvana Simons 3800 stemmen (1,5 procent) in Den Haag. Eind vorige maand volgde de officiële verkiezing van het Haagse bestuur, waarin Mariam El Maslouhi, Deborah Cameron, Samantha Macín, Szilva Balog en Damani Leidsman werden gekozen.



Maar onlangs liep de animositeit tussen de landelijke partijtop en het lokale Haagse bestuur op, door onder meer de kwestie rond Quinsy Gario. De nummer twee op de lijst van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd beschuldigd van ‘toxisch gedrag’ en afgelopen weekend uiteindelijk uit de partij gezet. De manier waarop dat gebeurde, was tegen het zere been van de Haagse bestuursleden, die op Twitter hun steun uitspraken voor Gario. Ze noemen zijn schorsing onrechtmatig. ,,Wij werden geframed als intriganten en Gario-sympathisanten. Maar het gaat mij niet alleen om Quinsy Gario, maar om hoe er met mensen wordt omgegaan.”

Alle banden verbroken

Tijdens datzelfde weekend werd bekend dat Bij1 tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in acht gemeenten meedoet, maar niet in Den Haag. Volgens een woordvoerder van de partij liepen er nog wel gesprekken over deelname en moest er nog een campagneplan worden ingediend. Dat wordt door de Haagse bestuursleden in hun verklaring bestreden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Na een eerder artikel op jullie website werd ik binnen een uur gebeld door een landelijk bestuurslid. Zij vroeg me waarom we met de pers hadden gepraat en zei dat we echt niet mee zouden doen met de gemeenteraadsverkiezingen.” Volgens El Maslouhi werd steeds duidelijker dat het niet de bedoeling was dat Bij1 in Den Haag op het stembiljet zou verschijnen. Signalen daarover zag ze al toen ze nog voor de Haagse Stadspartij actief was. ,,Dat ligt echt niet aan onze bekwaamheid of aan het feit dat we ons te weinig zouden hebben laten zien in Den Haag. We hebben eigenlijk nooit een kans gehad.”

,,Het is toch niet logisch dat een stad als Den Haag, de derde grootste stad, overgeslagen wordt door Bij1, terwijl ze wel in Haarlem, Delft, Arnhem en Nijmegen meedoen. Met weinig campagne zijn er al veel stemmen gehaald tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De zetels liggen voor het oprapen.” De opgestapte bestuursleden blijven actief, al zal dat voorlopig op andere vlakken dan de politieke arena zijn. Een overstap naar een andere partij sluit El Maslouhi uit. ,,Er is in Den Haag geen partij waar ik me aan zou linken, maar ik denk dat de mensen in Den Haag zeker nog van ons gaan horen.”

Een woordvoerder van Bij1 laat weten dat de partij vooraf niet geïnformeerd was over de stap van de Haagse afdeling. ,,Ook wij zijn verrast door het nieuws dat het bestuur van Den Haag Bij1 aftreedt en hebben dit via de media moeten vernemen. Het landelijk bestuur richt zich dan ook op het goed in kaart brengen van de situatie en op de leden van Den Haag Bij1.”

Gario zat afgelopen week bij Op1. Bekijk hieronder het fragment.