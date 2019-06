Haagse crimineel Reda N. nu zelf onder vuur: wie heeft het op hem gemunt?

Tussen puin en gebroken glas, in een reisbureau aan de rand van de Haagse Schilderswijk, staat een man. Van zijn zaak is weinig over, sinds hier 16 mei een explosief naar binnen is gegooid. Vroeger hing de muur vol foto’s van zijn zoon, die de groene baret van de commando's droeg. Hij heeft ze liefdevol opgestapeld, ook al is het glas gebroken. Maar de man heeft meer kinderen. Ook één over wie hij liever niet praat.