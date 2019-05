Haagse Henriëtte (69) overleed tijdens haar zoektocht naar familie in Indonesië

Vluchtelin­gen belaagd in eigen huis in Enschede

17:42 De politie doet onderzoek naar een mishandeling van een vluchtelingengezin eerder deze week in Enschede. Een groep mensen zou het gezin hebben belaagd. De vluchtelingen, in het bezit van verblijfsstatus, zijn uit de wijk gehaald en elders in veiligheid gebracht.