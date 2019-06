Haagse steker Malek F.: Het was voor Allah, maar ik doe alsof ik ziek ben

Zelf zegt de uit Syrië gevluchte Hagenaar dat hij het ‘voor Allah deed', zo citeerde de officier van justitie een afgetapt telefoongesprek: ,,Maar ik doe alsof ik geestelijk ziek ben", zei F. Na zijn arrestatie verklaarde hij: ,,Als ik dood was gegaan, was ik een martelaar geweest.” Later paste hij deze verklaring weer aan. Justitie constateert dat de geradicaliseerde Syriër met opzet handelde. Hij kocht een mes voor zijn aanslag, klopte aan bij een Haagse kerk om toe te slaan, sprak in verklaringen van martelaarschap, jihad en ‘afslachten’. ,,De verdachte verklaart dat hij slachtoffers alleen maar wilde verwonden, maar hij had de opzet hen te doden. Dat ze nog leven, is te danken aan de omstanders en hulpverleners", zei de officier van justitie in de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol.