‘Haagse steker’ voor de rechter: is Malek F. gestoord of een terrorist?

Malek F., de gevluchte Syriër die op 5 mei vorig jaar zomaar drie mensen neerstak bij de Haagse Hogeschool in Den Haag, staat vandaag voor de rechter. De zaak in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol wordt vanaf 10 uur inhoudelijk behandeld.

Justitie verdenkt Malek F. (33) ervan vanuit terroristische motieven willekeurig drie mensen te hebben neergestoken bij de Haagse Hogeschool. Zo zou F. tijdens het steekincident ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen en had hij op Facebook gepost dat ‘alle gelovigen moeten lijden’. Malek F. werd kort nadat hij drie mensen had neergestoken zelf neergeschoten door de politie en aangehouden.



De willekeurige slachtoffers van Malek F. belandden alle drie zwaargewond in het ziekenhuis. Zij ondervinden tot op de dag van vandaag last van de aanval. De slachtoffers zijn niet in de rechtbank aanwezig, wel familieleden.

Tijdens een eerdere pro-formazitting concludeerden deskundigen dat Malek geheel ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn aanslag. In dat geval zou hij niet verantwoordelijk zijn voor zijn daden en is tbs de meest logische optie voor de rechtbank. Dan ontstaat het probleem dat Malek zijn verblijfsvergunning kan kwijtraken en geen normale tbs-behandeling kan ondergaan. Ook daarover moet vandaag en maandag (de zaak duurt twee dagen) duidelijkheid komen. Maleks advocaat Job Knoester heeft tijdens een regiezitting het probleem aangekaart.

Drie maanden voor de dramatische gebeurtenissen bij de Haagse Hogeschool haalde Malek al het nieuws toen hij zijn huisraad uit het raam gooide vanuit zijn appartement in het centrum van Den Haag. Zijn familie legde tijdens een interview met het AD uit dat Malek vanwege traumatische gebeurtenissen tijdens de oorlog in Syrië met psychische problemen kampt. Daarvoor was hij zelfs even in behandeling bij ggz-instelling Parnassia. Volgens zijn familie liet Parnassia hem veel te makkelijk gaan waarna hij 5 mei 2018 toesloeg.